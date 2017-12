Anche BMW punta sulle batterie allo stato solido: partnership con Solid Power

A quanto pare, anche BMW ha intenzione di puntare sulle batterie allo stato solido, come confermato dall'ultima partnership stretta dal gruppo tedesco con il produttore

L'azienda altro non è che uno spin-out della University of Colorado, ed ha sviluppato alcune batterie ricaricabili allo stato solito già nel 2012. BMW collaborerà con Solid Power per portare la tecnologia delle batterie nei veicoli elettrici.

A dare l'annuncio di questa partnership ci ha pensato Doug Campbell, fondatore e CEO di Power Solid, il quale ha sottolineato che "fin dalla nascita della società, il team di Power Solid si è concentrato sullo sviluppo di batterie allo stato solido con particolare attenzione alla sicurezza, le prestazioni ed i costi. La collaborazione con BMW è un'ulteriore conferma che le innovazioni portate sul mercato andranno a migliorare ulteriormente i veicoli elettrici".

Le batterie allo stato solido, infatti, offrono dei vantaggi sostanziali rispetto a quelle agli ioni di litio, in utilizzo nella maggior parte dei dispositivi. Tra i principali vantaggi citiamo la maggiore densità di energia e, di conseguenza, anche la maggiore autonomia che garantiranno alle vetture, a cui si aggiunge una ridotta possibilità di sviluppare incendi o esplosioni ed una ricarica rapida. Le batterie allo stato solido sono state utilizzate anche da altre aziende della Silicon Valley, tra cui Fisker, Toyota e Google, che stanno cercando di sviluppare la tecnologia per integrarla nei loro prodotti.