Anche il Codacons contro Iliad: 'l'offerta potrebbe non essere valida per sempre'

Inizia a farsi difficile la situazione in Italia per Iliad, a qualche giorno di distanza dalla denuncia presentata da TIM e Vodafone e che ha portato il Giurì ad imporre la sospensione delle campagne pubblicitarie per presunta pubblicità ingannevole.

Qualche ora fa, infatti, il Codacons attraverso un comunicato diffuso presso gli organi d'informazione, ha attaccato duramente l'operatore francese e la sua unica offerta, che viene sponsorizzata come valida per sempre.

E' proprio quest'ultima parte che, secondo l'associazione dei consumatori, potrebbe trarre in inganno gli utenti. Il Codacons, infatti, rileva che l'offerta potrebbe non essere valida per sempre, in quanto nel contratto sono presenti delle clausole che prevedono la possibilità di modificare le condizioni economiche.

Nel comunicato, nella fattispecie, si legge che Codacons ha rilevato "la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario dell’operatore laddove afferma “5,99 € al mese per sempre”, claim che appare ormai ovunque grazie alla campagna pubblicitaria pervasiva del gestore. Nelle condizioni generali di contratto pubblicate sul sito, tuttavia, il gestore si riserva la possibilità di modificare le condizioni contrattuali, ciò di conseguenza significa che l’offerta potrebbe non essere valida “per sempre”.

Da parte di Iliad, però, almeno al momento non è arrivato alcun comunicato di risposta, ma la situazione per la compagnia diretta da Benedetto Levi in Italia si sta facendo quanto mai infuocata.

L'articolo a cui fa riferimento il Codacons nella denuncia recita che "Iliad si riserva il diritto di apportare modifiche al Contratto, comprese le condizioni economiche (con espressa esclusione di quelle relative alle offerte esplicitamente applicate “Per Sempre”)” e, secondo quanto affermato da alcuni colleghi, sarebbe diverso rispetto a quello originario.