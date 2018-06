Anche i Depeche Mode cavalcano l'onda vintage: tutti i singoli nei negozi in vinile

Nel corso delle ultime settimane, più volte vi abbiamo raccontato di questa vera e propria ondata vintage che sta attraversando il mercato musicale, con sempre più utenti che preferiscono ascoltare le tracce dei propri artisti preferiti in vinile piuttosto che attraverso CD classici.

Un'onda che si apprestano a cavalcare anche i Depeche Mode, una delle band più influenti degli ultimi 30 anni. Gli inglesi, infatti, sono pronti a tornare nei negozi con tutti i singoli in formato vinile.

Si partirà il prossimo 31 Agosto con "Speak & Spell" e "A Broken Frame", che andranno ad inaugurare una serie di cofanetti in vinile battezzata "Depeche Mode 12' Singles Collector's Edition", che conterrà i singoli in formato 12'' per ogni album pubblicato da Dave Gahan e soci. Le tracce saranno in alta qualità "audiophile", rimasterizzate dai nastri originali presso gli iconici Abbey Road Studios di Londra.

Il cofanetto di Speak & Spell conterrà una riproduzione del rarissimo flexi disc "Sometimes I wish I was dead" e "King of the Files", oltre ai singoli "Dreaming of me/Ice machine", "New life (Remix)/Shout! (Rio mix)", "Just can't get enough (Schizo mix)/Any second now (Altered)", a cui si aggiungono un poster ed una card per il download.

A Broken Frame invece conterrà i singoli "See you (Extended version)/Now this is fun (Extended version)", "The meaning of love (Fairly odd mix)/Oberkorn (It's a small town)(Development mix)", "Leave in silence (Longer)/Further excerpts from: my secret garden)" e "Leave in silence (Quieter)", ed ovviamente il poster e la card per il download.

Il piano dei Depeche Mode è di far continuare la serie "Depeche Mode 12'' Singles Collector's Edition" nei prossimi anni.