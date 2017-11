Anche Fastweb torna alla fatturazione a 30 giorni, dal 2018

Anchesi aggiunge alla schiera di telco italiane pronte a tornare alla fatturazione a 30 giorni, dopo l’annuncio arrivato qualche settimana fa da parte dell’amministratore delegato di Vodafone , che come ampiamente prevedibile, ha dato il via ad una vera e propria rivoluzione.

A darne l’annuncio il CEO della compagnia, Alberto Calcagno, nel corso di un’intervista rilasciata ha affermato che “siamo stati costretti ad adeguarci perché gli altri operatori erano già partiti da tempo e i clienti non avevano possibilità di comparare. Siamo stati gli ultimi. Abbiamo già comunicato ad Agcom che ci adegueremo prima possibile, ma ormai con il nuovo anno. La cosa importante però, ora, è che se si vuole tornare indietro sui 28 giorni, che lo si faccia per il fisso e le offerte ibride, come ci viene richiesto, ma anche per il mobile puro dove invece i 28 giorni sono consentiti. Altrimenti ci sarà una discriminazione sul mercato per operatori come noi. Però c'è anche un altro tema sul quale il legislatore dovrebbe concentrarsi”, ovviamente riferendosi ai guadagni per le compagnie, su cui “è stato calcolato in un miliardo di euro il costo per i clienti della fatturazione a 28 giorni. Ma non si ragiona invece sui 2 miliardi di euro di “costi occulti”, con i servizi ancillari a pagamento. Considerando che il mercato mobile e fisso delle famiglie vale 21 miliardi di euro, il 15% dei ricavi degli operatori viene da balzelli impropri. A questo punto sarebbe giusto che il legislatore intervenisse per chiedere maggiore trasparenza: l'offerta al cliente deve essere espressa comprendendo tutti i servizi. Esattamente come facciamo noi”.

L’intervista completa è disponibile a questo indirizzo.