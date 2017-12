Anche Huawei sulla scia di iPhone X: P11 in arrivo con riconoscimento facciale?

A qualche settimana di distanza dalla pubblicazione di alcune immagini promozionali , o presunte tali, del nuovo Huawei P11, lo smartphone top di gamma 2018 della compagnia asiatica, emergono nuovi dettagli (e presunti tali) sul dispositivo.

Le indicazioni provengono direttamente dall'evento di lancio dei nuovi Honor 7X ed Honor View 10, ne corso del quale ha presentato un nuovo sistema fotografico battezzato “Point Cloud Depth Camera”, la cui tecnologia è stata mostrata sotto forma di add-on attraverso un dispositivo collegato all'Huawei Mate 10, ma è facile intuire che potrebbe essere integrato nativamente, e senza alcun aggancio esterno, anche al P11.

Come si può vedere nel filmato presente in calce, pubblicato per altro dal sito italiano Notebook Italia, questa vera e propria macchina fotografica effettua una scansione tridimensionale del viso con risultati abbastanza impressionante, considerando anche la velocità del processo. La Point Cloud Depth Camera, inoltre, lavora praticamente in maniera identica al sistema TrueDepth incluso da Apple nell'iPhone X, ed emette dei puntini invisibili ed in infrarossi sul volto degli esseri umani per creare una sorta di griglia invisibile composta da migliaia di punti per determinare la forma della faccia.

Appare quindi abbastanza probabile che questo sistema debutti già con l'Huawei P11, sulla cui presentazione per non abbiamo ancora indicazioni. Sembra però scontato che tutti i produttori di smartphone Android il prossimo anno punteranno sul riconoscimento del volto.