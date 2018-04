Anche Intel alza bandiera bianca: cancellati gli occhiali intelligenti Vaunt

Dopo Google, anche Intel decide di alzare bandiere bianca nel settore degli smart glass, aumentando ulteriormente l'incertezza intorno ad un mercato che, almeno ad oggi, fatica a decollare nonostante la crescente popolarità di cui godono i dispositivi indossabili.

La compagnia di Santa Clara, infatti, ha ufficialmente annunciato di aver annullato il progetto Vaunt, di cui vi avevamo parlato nelle scorse settimane su queste pagine e che sembrava essere molto interessante.

La decisione è da ricercare nel fatto che la compagnia, evidentemente, non ha registrato il riscontro sperato da parte degli investitori. Nel comunicato diffuso, Intel annuncia anche che alla luce di tale scelta sarà costretta a tagliare il team che si occupava della progettazione degli occhiali intelligenti, il quale era composto da 200 persone.

"Intel continuerà a lavorare su nuove tecnologie ed esperienze. Spesso però molti di questi non si trasformano in prodotti reali. Il progetto Superlight (nome in codice di Vaunt) è un ottimo esempio di come Intel aveva intenzione di sviluppare degli occhiali per la realtà aumentata in grado di differenziarsi. Abbiamo sempre adottato un approccio molto disciplinato durante il nostro lavoro di "esplorazione" delle nuove tecnologie, ma spesso ci ritroviamo di fronte scelte difficili quando le dinamiche del mercato non sono supportate dagli investimenti necessari" è la dichiarazione completa.

Gli occhiali erano stati svelati lo scorso mese di Febbraio, e secondo molti erano una versione evoluta dei Google Glass, anche dal punto di vista estetico.