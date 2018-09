Anche l'Italia è pronta ad accogliere le autostrade elettrificate: al via i primi test

L'Italia si prepara ad accogliere le autostrade elettrificate, ormai da tempo attive in Germania. Come riferito dall'edizione odierna di Repubblica, i primi test partiranno sull'A35 Brebemi, sul tratto compreso tra i caselli di Romano di Lombardia e Calcio.

Il gestore procederà con l'installazione delle linee aeree di corrente che permetteranno ai mezzi pesanti di viaggiare attacandosi alla rete elettrica, riprendendo lo stesso funzionamento dei filobus e tram.

Chiaramente trattandosi di una sperimentazione si partirà con soli sei chilometri, riprendendo l'approccio classico adottato anche in altri paesi europei. L'obiettivo però è di rendere completamente elettrificata un'intera autostrada, allo scopo di creare una sorta di ecosistema interno in grado di generare elettricità tramite i pannelli fotovoltaici.

Per quanto riguarda la tecnologia usata, i camion che si agganceranno alla rete elettrica dovranno essere ibridi. I conducenti dal loro canto non dovranno fare altro che staccare il pantografo quando escono dalla corsia riservata alla rete elettrica: tale procedura dovrà essere effettuata anche in caso di sorpassi o di abbandono dell'autostrada.

Il tutto è reso possibile anche grazie ad una collaborazione stilata tra Scania e l'autostrada A35 Brembeni. Franco Fenoglio, il CEO di Italscania, in una dichiarazione si è detto pronto a "collaborare con A35 Brebemi per dare vita alla prima autostrada elettrificata in Italia, un progetto estremamente rivoluzionario destinato a cambiare per sempre la concezione del trasporto su gomma. La collaborazione di Scania con A35 Brebemi, Siemens e tutti gli interlocutori coinvolti in questo progetto dimostra come solo attraverso la cooperazione con partner strategici riusciremo ad accelerare il processo di cambiamento verso un sistema di trasporto sostenibile. Lo sviluppo della prima autostrada elettrificata in Italia, una delle prime in Europa, è un esempio di grande eccellenza sul fronte dell’innovazione: un motivo di grande orgoglio per il nostro Paese".

Dello stesso avviso anche Francesco Bettoni, il presidente di A35 Brebemi, che ha sottolineato come "il progetto di elettrificazione della A35 si pregia di avere tra i sostenitori sia un concedente (CAL spa) proiettato come noi nel futuro, sia partner quali Scania e Siemens entrambi punti di riferimento di questo settore, passando per operatori del mondo della logistica interessati a queste nuove tecnologie in grado di innovare l’intero settore del trasporto delle merci. Questi elementi sono per noi una garanzia per un piano di interventi innovativi, capaci di dare grande valore al sistema infrastrutturale lombardo e nazionale”.