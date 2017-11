Anche a La Maddalena arriva la rete in fibra ottica di TIM

: Sta diventando realtà grazie all'accordo siglato tra TIM e Amministrazione comunale la realizzazione della rete in fibra ottica a La Maddalena (SS) , con l’obiettivo di rendere disponibili servizi innovativi a cittadini e imprese grazie proprio alla rete internet a banda ultralarga.

Il programma di copertura del territorio comunale prevede entro l’anno di raggiungere la gran parte della popolazione della popolazione, grazie alla posa di oltre 17 chilometri di cavi in fibra ottica, che collegano 31 armadi stradali alle centrali di La Maddalena, Moneta e La Crocetta.

Per la posa dei cavi saranno utilizzate le infrastrutture esistenti di proprietà di TIM. In caso di scavi, vengono impiegate tecniche e strumentazioni innovative a basso impatto ambientale che minimizzano i tempi di intervento, l’area occupata dal cantiere, l’effrazione del suolo, il materiale asportato, il deterioramento della pavimentazione e, conseguentemente, i ripristini stradali.

I lavori sono già stati avviati in diverse zone del territorio comunale, a partire da via Indipendenza, via N.Sauro, via B.Cellini, via G. Mary e via Ammiraglio Mirabello.

Entro gennaio 2018 famiglie e imprese di La Maddalena potranno cominciare ad usufruire di connessioni con velocità fino a 200 Megabit al secondo, che miglioreranno nettamente l’esperienza della navigazione in rete da casa o dall’azienda, abilitando nuovi servizi.