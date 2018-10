Anche l'osservatorio spaziale Chandra entra in safe mode. La NASA sta investigando.

Nella giornata del 10 ottobre l'osservatorio spaziale Chandra è entrato in safe mode, ovvero in una configurazione a basso consumo energetico ed una posizione tale da massimizzare l'energia ricavata dai raggi solari. La NASA attualmente sta investigando le possibili cause che hanno portato il telescopio ad entrare in safe mode.

Attualmente sembra che tutti gli strumenti di Chandra, l'osservatorio specializzato per la misurazione dei raggi-X, siano funzionanti. Probabilmente la causa della transizione nella modalità a basso consumo energetico è stata causata da un giroscopio, l'elemento responsabile dell'orientamento del satellite artificiale.

Chandra ha ben 19 anni di attività alle sue spalle, un'età che è andata ben oltre i 5 anni di missione stimati inizialmente. Tuttavia l'agenzia spaziale americana si aspetta che la sua attività continui ancora.

Recentemente anche per Hubble è toccato un destino simile: il suo giroscopio ha avuto dei problemi e il telescopio è entrato in safe mode. Anche in quel caso, gli addetti ai lavori che seguono la missione Hubble stanno cercando di capire l'entità del problema per portare nuovamente online il telescopio.

