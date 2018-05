Anche quest'anno Plustek sarà tra i protagonisti di COMPUTEX TAIPEI 2018

Plustek, produttore di soluzioni per l'imaging professionale e per l'ufficio, annuncia la propria presenza a COMPUTEX Taipei 2018, che si svolgerà dal 5 al 9 Giugno presso il Taipei World Trade Center.

Oltre alle pluripremiate soluzioni per l'imaging, la Multinazionale presenterà anche soluzioni verticali destinate a diversi settori. In quest'ambito Plustek mostrerà, in particolare, un modulo di scansione semi-automatico e facilmente integrabile all'interno di chioschi, punti informativi e desk d'accoglienza. Dotato di una doppia uscita per la carta, offre la massima flessibilità. Particolarmente compatto ed ergonomico e senza parti in movimento, questo modulo è perfetto per il settore sanitario, quello delle telecomunicazioni e delle biotecnologie.

Tra le proposte più innovative, farà bella mostra di sé il modello eScan A250, scanner documentale che non necessita di alcun PC per poter operare. Consente di aumentare i livelli di produttività giornaliera fino a quattro volte, grazie anche a un'interfaccia utente particolarmente intuitiva e la possibilità di gestirlo tramite un semplice tocco sul suo ampio display touch screen integrato. Sullo stand Plustek sarà poi esposto anche eDoc N600, una soluzione completa che integra anche eScan A250 e c permette di gestire in modo automatico i documenti e inviarli verso specifiche cartelle sui PC della rete o sul server. eDoc N600 è disponibile in differenti versioni, scalate in base alla dimensione della realtà e al numero di utenti.

Per quanto riguarda gli scanner fotografici saranno in mostra OpticFilm 135, un innovativo scanner da 35 mm ad alte prestazioni per film e negativi, che offre una serie di nuove funzionalità in grado di semplificare l'intero processo di scansione dei film e dei negativi. Con una risoluzione ottica effettiva di 3.600 dpi, OpticFilm 135 è in grado di fornire immagini di eccellente qualità, di grande nitidezza, luminosità e bassi livelli di rumore. ePhoto Z300 è un piccolo scanner per fotografie e altri documenti caratterizzato da un design innovativo e dalla dotazione di particolari sensori in grado di semplificare le scansioni, perché è in grado di effettuare tutte le operazioni in modo automatico, senza la necessità di alcun pulsante.

Tra le soluzioni per i grandi formati degno di nota è il nuovo OpticBook A300 Plus, uno scanner piano A3 che, grazie all'esclusiva tecnologia SEE™ (Shadow Elimination Element) di Plustek, è ideale anche per la digitalizzazione dei libri, mentre tra gli scanner dipartimentali e per gruppi di lavoro si segnala SmartOffice PS3180U, uno scanner A4 ADF con funzionalità di elaborazione delle immagini di ultima generazione, poi SmartOffice PS388U, iMobileOffice AD480 e lo SmartOffice PL4080, soluzioni ideali per le piccole e medie imprese.

Infine, non mancheranno anche le soluzioni per la digitalizzazione di documenti d'identità, come SecureScan X150, MobileOffice D600 Plus e OpticSlim 550 Plus, che, grazie al software iKnow in dotazione, consentono di semplificare e velocizzare il processo di gestione dei documenti d'identità.