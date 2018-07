Anche Samsung sarebbe in procinto di lanciare uno smartphone per il gaming

A quanto pare, anche Samsung sarebbe in procinto di entrare nel mercato degli smartphone per il gaming, occupato da dispositivi come il Razer Phone, il Black Shark di Xiaomi ed il ROG Phone di Asus.

L'indiscrezione è stata pubblicata su Twitter da un leakster da sempre affidabile su tutto quanto concerne il mondo Samsung che, però, non ha pubblicato alcuna prova a corredo del tweet.

Al momento infatti non è disponibile alcun tipo di informazione sul dispositivo, tanto meno sul prezzo ed il lancio. E' facile però intuire che potrebbe basarsi sul chipset Snapdragon 845, ed un display con frequenza di aggiornamento elevata, per i giochi che richiedono un framerate elevato.

Lo stesso leakster ha approfittato del momento per fornire qualche altra informazione sullo smartphone pieghevole che, a giudicare dalle indiscrezioni emerse in precedenza, Samsung dovrebbe lanciare sul mercato proprio nel corso del prossimo anno. MMDDJ, infatti, sostiene che il nome che il produttore coreano dovrebbe dare al dispositivo con ogni probabilità non sarà Galaxy X. Resta quindi da capire il marchio che verrà utilizzato per identificarlo, ma almeno al momento siamo nel campo dei rumor.

Le voci su uno smartphone pieghevole da parte di Samsung però sono presenti da tempo sul web.