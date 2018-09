Anche il sito web Apple conferma i nuovi iPhone: in arrivo iPhone XS, XS Max ed XR

A pochissime ore dal keynote di Apple, arrivano le prime conferme ufficiali sui nomi dei nuovi iPhone che il colosso di Cupertino mostrerà alle 19:00 dal palco dello Steve Jobs Theater.

La conferma è arrivata direttamente dal sito web Apple, attraverso un file XML Sitemap caricato sul server che poi è stato rapidamente rimosso.

I più curiosi, spulciando il sorgente della pagina d'acquisto degli iPhone ed AppleCare hanno scoperto alcuni riferimenti nemmeno tanto velati a tre smartphone ancora non disponibili e che a questo punto saranno presentati oggi.

Come vi mostriamo negli screenshot presenti in calce, gli iPhone saranno tre e prenderanno i nomi di iPhone XS Plus, iPhone XS ed iPhone XR. Smentite quindi le indiscrezioni che portavano ad iPhone XC per identificare la variante colorata.

Il file XML menziona anche l'Apple Watch Series 4, i nuovi cinturini e le nuove misure da 40, 42 e 44 millimetri, contro i 38 e 42 mm dei modelli esistenti.

Sono elencate anche le custodie in silicone, che per iPhone XS ed iPhone XS Max saranno disponibili in blu notte, bianco, nero, pietra e rosso, mentre quelle in pelle nelle colorazioni marrone scuro, tortora, nero e rosso. Le stesse custodie in pelle a quanto pare si aggiungeranno a quelle in nero, verde, blu e rosa, mentre per l'iPhone XR non sono disponibili molte indicazioni.