Anche la dem Alexandria Ocasio-Cortex contro la conferenza finanziata da Google e Facebook

Ha fatto molto discutere la sponsorizzazione da parte di Google, Facebook e Microsoft di una conferenza organizzata da un movimento studentesco. Il problema? La presenza trai relatori di alcuni ricercatori che negano il cambiamento climatico. Anche il volto della nuova sinistra americana, la Ocasio-Cortex, si è scagliata contro i colossi.

La scena tech statunitense negli ultimi anni ha dimostrato una profonda sensibilità per la questione del cambiamento climatico, così stupisce molto il guaio in cui tre dei big della Sillicon Valley —Google, Facebook e Microsoft— sembrerebbero essersi cacciati.

I tre figurano tra le aziende sponsor della LibertyCon del 2019, una grossa convention organizzata ogni anno a Washington DC dall'organizzazione non profit Students for Liberty. "Avete finanziato una conferenza di negazionisti del climate change", è l'accusa mossa da alcuni commentatori, a partire da un'inchiesta del portale Mother Jones.

Google avrebbe partecipato con una donazione di 25.000$, e Facebook e Microsoft avrebbero deciso, invece, di finanziare l'evento con 10.000$ a testa.

A mettere ulteriore benzina sul fuoco la giovane deputata socialista Alexandra Ocasio-Cortex, volto della nuova sinistra americana vicina a Bernie Sanders. "Comprendiamo che la sponsorizzazione di un evento o di una conferenza è una cosa comune e che non significhi automaticamente di aderire ai diversi punti di vista politici che potrebbero essere presenti all'evento", si legge nella lettera della AOC (come è stata soprannominata). "Ad ogni modo vista la portata e l'urgenza della crisi del clima (...) abbiamo bisogno di essere certi che le posizioni espresse alla Liberty Con non riflettano i valori portati avanti dalle vostre aziende".

In realtà la LibertyCon non è un evento incentrato sui problemi climatici, essendo un'iniziativa (riprodotta ogni anno anche in Europa) di un movimento libertario che si batte per la difesa dell'economia di mercato, e su questioni come le tecnologie decentralizzate e la difesa della privacy online. E a questi topic, presentati e discussi ampiamente durante la conferenza come era successo nelle edizioni precedenti della manifestazione, va ricondotta l'adesione di Google, Facebook e Microsoft — come avevano già chiarito le aziende con i rispettivi comunicati.

Nel frattempo è arrivata anche la risposta del CEO della non-profit Students for Liberty, il tedesco Wolf von Laer. "AOC e Mother Jones si sbagliano sulla LibertyCon", apre il comunicato del movimento studentesco. "La negazione del cambiamento climatico non è una posizione sostenuta da Students for Liberty (...) che al contrario è impegnata nella ricerca di soluzioni proattive al problema, e non nel dibattito se il cambiamento esista o meno".

SFL rivendica, inoltre, la presenza di un panel durante l'evento incentrato sulla proposta di introdurre tasse sulle emissioni di CO2, lamentando il fatto che né la Ocasio-Cortez né le altre testate che hanno coperto la questione si siano premurate di riportare anche questo dato.

Infine Von Laer invita la deputata socialdem alla LibertyCon del 2020 per discutere proposte attive contro il cambiamento climatico, perché SFL si dice "certa che le migliori soluzioni arrivano quando tutti i punti di vista sono ascoltati in un incontro aperto e rispettoso".