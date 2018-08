Anche TCL punta sull'8K: presentato il primo televisore QLED da 75 pollici

All'IFA di Berlino anche TCL ha deciso di fare il proprio ingresso nel mercato dei televisori in 8K. Il produttore a tal proposito ha presentato la TV 8K QLED - FIBA Basketball World Cup 2019 Edition da 75 pollici, creata appositamente per garantire la migliore esperienza pensata dall’International Basketball Federation (FIBA).

Come sottolineato dallo stesso produttore, il televisore è realizzato per gli amanti dello sport a livello mondiale, ed è il primo di TCL dotato di tecnologia 8K con risoluzione Ultra HD di 7680x4320 pixel, grazie al display Quantum Dot che supporta un'ampia gamma di colori di 157% BT.709 ed un picco di luminosità di 1.000 nits, oltre ad una soluzione di local dimming ad 832 zone che consente un controllo preciso della retroilluminazione, al fine di garantire allo spettatore di vivere la migliore esperienza visiva in HDR.

La TV supporta anche la tecnologia HDR Dolby Vision, che offre una qualità delle immagini migliorata ed ultra vivida.

TCL in fase di progettazione del televisore si è avvalsa della consulenza di Onkyo, produttore mondiale di sistemi audio ed home theater, integrando una tecnologia audio in grado di supportare il virtual Dolby Atmos, che direzione l'audio in tutta la stanza offrendo un'esperienza sonora coinvolgente. A ciò si aggiunge la presenza di una soundbar dotata d'intelligenza artificiale che consente al sistema audio di funzionare in modo indipendente, anche a televisore spento. In questo modo lo spettatore sarà in grado di trovare i contenuti attraverso i comandi vocali.

A livello estetico, il TV TCL 8K QLED - FIBA Basketball World Cup 2019 Edition è spesso solo 20 millimetri, un risultato raggiunto grazie ad alcune innovazioni apportate alla struttura di retroilluminazione che riducono la distanza ottica ad 8 millimetri.

Il modello TCL 8K QLED – FIBA Basketball World Cup 2019 Edition dovrebbe essere lanciato sui mercati internazionali nel mese di Maggio 2019, e sarà adattato per la sua commercializzazione in Europa.