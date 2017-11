Anche TIM ufficializza le offerte natalizie: arriva Turbogiga Xmas

Dopo Wind Vodafone , arrivano anche dale offerte di Natale per i propri clienti, che potranno scegliere tra due offerte, entrambe focalizzate sulla navigazione in internet.

Come dicevamo poco sopra, auest'anno, l'operatore telefonico ha deciso di articolare la propria offerta su due promozioni: Turbogiga XMas e Turbogiga XMas Plus.

Turbogiga Xmas, ad un costo di 10 Euro per due mesi, garantirà 10 gigabyte di internet in 4G, a cui si aggiungono due giorni di navigazione gratis grazie al servizio Turbo GigaDay.

Turbogiga XMas Plus, invece, avrà un costo di 15 Euro (sempre articolato su due mesi) ed offrirà 10 gigabyte di navigazione in 4G, Turbo GigaDay ed una TurboGiga Xmas extra da regalare ad un amico o, in alternativa, attivare sulla propria linea.

Il costo di attivazione verrà ovviamente addebitato direttamente sulla scheda SIM dei possessori. Riguardo la TurboGiga XMas Extra inclusa in Turbogiga Xmas Plus, gli utenti riceveranno un link attraverso cui si accederà al sito Tim Gift Card in cui sarà possibile decidere se attivare l'offerta sulla propria scheda o se regalarla ad un amico. La decisione dovrà essere presa entro due mesi dalla ricezione del link.

Per quanto concerne Turbo GigaDay, sarà l'utente a decidere in quali giorni beneficiare della navigazione gratuita.



Come sempre, fateci sapere attraverso i commenti se avete intenzione di attivare una delle offerte.