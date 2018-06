Anche Vodafone addebita le chiamate verso Iliad con le tariffe internazionali

Nella serata di ieri abbiamo raccontato delle errate tariffazioni imposte da alcuni operatori telefonici italiani nei confronti delle chiamate effettuate verso i numeri di telefono di Iliad, che sarebbero riconosciute come chiamate estere.

Il problema inizialmente sembrava essere limitato esclusivamente a TIM, ma dalle ultime informazioni a quanto pare anche Vodafone sarebbe incappata in questo fastidioso e grave problema: gli utenti infatti affermano di aver effettuato qualche chiamata nei confronti di un numero di telefono Iliad, salvo poi vedersi addebitata la chiamata come telefonata internazionale.

I consigli, in attesa della risoluzione ufficiale da parte dei produttori, sono sempre gli stessi: prestare la massima attenzione al momento della digitazione del numero ed inserire il prefisso +39 davanti al numero di telefono, in modo tale da aiutare l'operatore che gestisce la telefonata ad identificare il tutto come italiano ed evitare addebiti non richiesti.

TIM, a giudicare da quanto emerso nella serata di ieri, starebbe già al lavoro per far rientrare il problema, ma gli utenti hanno comunque fatto sapere che l'operatore telefonico sta procedendo con i rimborsi per coloro che sono stati interessati da addebiti non richiesti.

Il tutto sarebbe da ricercare nel fatto che il prefisso 351 è lo stesso da comporre per telefonare il Portogallo.