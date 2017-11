Anche su YouTube arriveranno le Storie in stile Instagram e Facebook

Tra i trend dell'anno che si sta per concludere figurano, senza alcun dubbio, le Storie, la funzione che ha fatto rinascere Instagram e che è approdata anche sue che a quanto pare presto potrebbe arrivare anche altrove.

Secondo quanto affermato da TechCrunch, YouTube starebbe testando internamente una feature denominata "Reels" che, almeno a livello di concept, è molto simile alle Storie che appaiono quotidianamente su Snapchat ed Instagram.

Il ragionamento di YouTube ha un senso: gli utenti preferiscono condividere filmati "istantanei" sulla piattaforma di condivisione video senza dover aspettare troppo tempo. Attualmente la funzione sarebbe in fase di test interni con un ristretto gruppo di creatori di contenuti del sito, ed almeno al momento la compagnia ancora non ha rivelato quando (e se) questo formato sarà disponibile per il pubblico.

E' chiaro che si tratta di un metodo attraverso cui la compagnia mira ad aumentare anche l'utilizzo delle proprie funzioni ed in generale del sito, che a livello di filmati negli ultimi tempi è stato sovrastato da giganti come Facebook, che sta puntando massicciamente su questo comparto.

TechCrunch sostiene che la funzione Reels permetterà di creare video della durata massima di trenta secondi, con tanto di adesivi e sticker da aggiungere.