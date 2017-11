Ancora problemi con lo schermo per il Pixel 2 XL di Google

Non sembra esserci fina alla lista di problemi deldi. Nelle ultime ore, infatti, molti utenti stanno segnalando che quando si prova a bloccare o sbloccare il cellulare lo schermo “lampeggerebbe”, ma non è finita, perchè sono stati anche lamentati problemi con il microfono del cellulare.

I possessori del dispositivo, infatti, in queste ore stanno prendendo d’assalto il forum ufficiale del Pixel. Uno degli utenti ha scritto che “lo schermo del Pixel 2 XL lampeggia quando lo sblocco, sia con le impronte digitali che con il pulsante, o quando si riaccende a causa delle notifiche. Lo stesso avviene quando lo schermo si spegne o lo blocco”.

Altri utenti hanno fatto notare che il lampeggiamento non sarebbe sistematico, ma comunque frequente, ma non mancano i post stizziti e di protesta. Sono anche presenti delle soluzioni “home made”, ma non sembrano risolvere in toto il disservizio che, presumibilmente, sarà risolto dal motore di ricerca attraverso una patch per il sistema operativo.

Android Police sostiene che anche alcuni possessori del Nexus 6P, che di recente hanno effettuato l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo hanno lamentato lo stesso problema, a conferma del fatto che si tratta di un disservizio software.

Ben più grave, invece, il (presunto) problema al microfono. In particolare, alcuni utenti stanno segnalando problemi con le chiamate, durante le quali il microfono di disattiverebbe completamente. In questo caso potrebbe trattarsi di un disservizio hardware, ma da parte di Google ancora non è arrivato alcun commento.