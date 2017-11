Ancora problemi per il Pixel 2 XL: alcune unità sono state spedite senza SO

Il lancio del Pixel 2 XL di Google non è stato grandioso. La società di Mountain View ha dovuto far fronte a numerose segnalazioni su presunti problemi allo schermo, che hanno costretto il produttore ala durata della garanzia.

Per Google i problemi riscontrati con Pixel 2 e 2 XL sembrano non finire più. Attualmente la priorità è risolvere dei problemi legati al display e al comparto audio ma in queste ore sta sorgendo un altro problema, segnalato da diversi utenti su Reddit. Sembra infatti che Google abbia spedito diverse unità di Pixel 2 XL sprovviste del sistema operativo, rendendo gli smartphone inutilizzabili.

Non è chiara quale sia la causa all'origine del problema ma l’unica soluzione disponibile per gli utenti, è restituire il device a Google e richiederne la sostituzione, dal momento che non è possibile procedere all’installazione del sistema operativo, visto che anche la recovery sembra essere inaccessibile.