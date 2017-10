Ancora problemi per il Pixel 2 XL: gli utenti segnalano distorsioni all'audio

Il lancio deldinon è certo filato liscio come sperato dalla società di Mountain View, che ha dovuto far fronte alle numerose segnalazioni sui presunti problemi allo schermo, che hanno costretto il produttore a raddoppiare la durata della garanzia.

A quanto pare, però, la vicenda non sembra essersi conclusa lì, perchè nelle ultime ore sulla community ufficiale dei Pixel, alcuni utenti hanno segnalato problemi audio. In particolare, le tracce audio delle registrazioni video sono descritte come “metalliche”, “eccessivamente compresse” ed “inutilizzabili” in quanto inascoltabili. Alcuni lo descrivono come un problema intermittente, che non si presenta ogni volta che si tenta di effettuare la registrazione audio, segno che potrebbe trattarsi di un disservizio software che potrebbe essere corretto attraverso un aggiornamento per il sistema operativo.

Anche alcuni recensori, che hanno avuto modo di provare il Pixel 2 XL, hanno confermato che la qualità audio in determinate circostanze è estremamente scarsa.