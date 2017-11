Ancora problemi per il Pixel 2 XL: questa volta riguarda il touchscreen

Continuano i problemi per il Pixel 2 XL di, lo smartphone della compagnia di Mountain View, il cui lancio non è certo filato liscio come sperato dai dirigenti. Questa volta ad essere interessato sembra essere il display prodotto da

Come mostrato nel video che potete trovare in calce, infatti, sembra che i tocchi effettuati in prossimità dei bordi del touchscreen non verrebbero completamente registrati dal cellulare, il che rappresenta un grave problema per alcuni videogiochi (come Call of Duty: Heroes, ad esempio) ed applicazioni, che sono praticamente inutilizzabili.

Il community manager di Google, Orrin Hancock, registrate le numerose segnalazioni da parte di utenti arrabbiati per questo problemi, e per certi versi anche fuori per il continuo proliferare di bug sul cellulare, ha rivelato che il motore di ricerca ha già riconosciuto il problema, il quale “sarà risolto attraverso un aggiornamento OTA che rilasceremo in futuro”, la cui data di distribuzione però ancora non è stata rivelata.