Ancora rimodulazioni per gli utenti: Wind Home costerà 2,50 Euro in più da Ottobre

Non sembrano fermarsi le rimodulazioni degli operatori telefonici, che da qualche settimane senza pietà stanno aumentando i costi delle offerte per i propri utenti. E dopo Vodafone, che ha aumentato di 1,99 Euro il costo delle promozioni mobili, ora è la volta di Wind, per le linee di rete fissa.

Come annunciato dall'operatore arancione attraverso un comunicato apparso sul sito web Wind Informa, a partire dal 5 Ottobre 2018 sono previste rimodulazioni per gli utenti che hanno sottoscritto alcune promozioni casalinghe.

Wind, sottolinea che "a seguito della sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a Wind di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato, a partire dal 5 ottobre 2018, il costo di alcune offerte di rete fissa sarà incrementato di 2,5 euro al mese. Tutti i clienti interessati dalla suddetta modifica, riceveranno una comunicazione in fattura".

Una comunicazione che, di fatto, non espone le motivazioni reali che hanno portato a questa rimodulazione, e che sicuramente manderanno su tutte le furie gli utenti.

Come previsto dall'articolo 70 comma 4 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, ovviamente gli utenti potranno esercitare il recesso o passare ad un altro operatore senza alcun costo entro il 4 Ottobre, inviando una comunicazione avente come causale di recesso: “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali: lettera raccomandata A/R al seguente indirizzo: WIND Tre SpA. – Servizio Disdette – Casella Postale 14155 - Ufficio Postale Milano 65 - 20152 Milano, PEC all’indirizzo servizioclienti155@pec.windtre.it, punto vendita Wind di proprietà, chiamata al 155 per acquisire la richiesta ed accertando la identità, inviando una richiesta da Area Clienti Wind dalla sezione Assistenza Guidata.