Ancora rimodulazioni per Vodafone: è la volta della fibra business, fino a 10 Euro in più

Non si placa l'ondata di rimodulazioni da parte di Vodafone. L'operatore telefonico, dopo quelle annunciate qualche settimana fa e che hanno portato ad un aumento esponenziale delle portabilità, sta provvedendo ad informare coloro che posseggono un canone di abbonamento fibra business che dal 15 Settembre scatteranno degli aumenti.

Aumenti che, come riportato da alcuni siti, sono in fase di comunicazione attraverso una mail per tutti coloro che posseggono connessioni in fibra FTTH e FTTC business (per piccole e medie imprese) e da imputare alla necessità di nuovi investimenti per migliorare la linea. Una cantilena che ormai gli utenti conoscono a memoria e che sicuramente scatenerà non poche polemiche, soprattutto se si conta che la forbice degli aumenti varia da 3 a 10 Euro.

Per i Piani Soluzione Lavoro, infatti, l'aumento sarà di 3 Euro al mese, che diventano cinque per i piani soluzione ufficio e selezione azienda.

Si toccano addirittura i 10 Euro in più al mese per i piani soluzione azienda, che comprendono Soluzione Hotel Fibra, Sol Azienda Fibra Extra Large, Sol. Azienda Express Premium, Soluz Azienda Fibra Top 30, Soluz. Azienda Express Relax, Soluzione Azienda Fibra Medium, Soluzione Azienda Fibra Small, Soluzione Azienda Start, Soluzione Azienda Top 20, Soluzione Hotel, Soluzione Hotel Extra Large, Soluzione Hotel Large, Soluzione Hotel Medium e Soluzione Azienda Fibra Large.

Nella comunicazione si legge che entro il 15 Settembre gli utenti possono effettuare il recesso in maniera gratuita, come previsto dalla normativa vigente. Fa riflettere il fatto che la comunicazione sia arrivata in pieno agosto.