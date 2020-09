Con questo andamento climatico uragani come Laura e Marco saranno sempre più frequenti

In questo momento una parte degli Stati Uniti sta affrontando una tragedia causata dagli uragani Laura e Marco, i quali stanno distruggendo parzialmente i paesi continentali e i Caraibi. Gli esperti, purtroppo, sostengono che fenomeni di questo calibro saranno sempre più frequenti.

Il motivo? Semplice, il cambiamento climatico. Se non saranno adottate presto delle misure efficaci che contrastino questo fenomeno, il mondo è destinato ad affrontare catastrofi simili più ordinariamente.

La ricercatrice Emily Vosper, ci ricorda che: "L'uragano Laura ha causato inondazioni e varie devastazioni totalmente improvvise in Louisiana, seguito dall'uragano Marco. Insieme hanno percosso i Caraibi, causato frane in Giamaica e colpito duramente Haiti e la Repubblica Dominicana."

Vosper, autrice dello studio, sostiene che il riscaldamento globale renderà eventi di questo genere sempre più frequenti. In un mondo sempre più caldo, gli uragani Laura e Marco potranno diventare normalità. Il 12 dicembre del 2015 è stato sottoscritto il famoso Accordo di Parigi, il quale ha come obiettivo il contenimento della temperatura globale, mantenendola sotto i 2°C rispetto ai livelli industriali. Proprio per la sua enorme importanza, la ricercatrice Vosper tende a sottolineare quanto sia importante rispettare l'accordo.

Non è un segreto, il cambiamento climatico ha ampiamente contribuito all'aumento di attività degli uragani nell'Atlantico. La nuova minaccia, tuttavia, prevede che uragani come Laura o Marco abbiano una probabilità maggiore di cinque volte di presentarsi.

Sebbene l'Accordo di Parigi tenti di ristabilire un certo ordine tra gli stati, secondo molti esperti l'obiettivo dei due grandi in meno potrebbe non essere sufficiente. Certamente è una prima conquista ma non esclude che molti altri fenomeni, e non soltanto gli uragani, possano presentarsi a causa dell'attuale andamento.

Chiaramente non è possibile dire che l'Accordo sia inutile in quanto, se questo non venisse rispettato, secondo diversi studi perderemmo il 18% degli insetti, il 16% delle piante e l'8% dei vertebrati, già a rischio. Dovremmo fare i conti con l'aumento della probabilità di siccità e delle ondate di calore.