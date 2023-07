Andare in profondità nella Terra fa stare male come il mal di montagna? La risposta a questa domanda ci viene data da un'esperienza raccontata da Jackie Northam, corrispondente per gli Affari Internazionali di NPR, che ha descritto la sensazione di fare un viaggio di 30 minuti fino alla base della miniera di ferro di Kiruna, in Svezia.

La pelle diventa notevolmente più secca, le orecchie iniziano a fischiare e c'è una sensazione di isolamento difficile da spiegare per chi non l'ha mai provata.

Simile è l'esperienza per coloro che lavorano all'interno della miniera d'oro Mponeng, in Sudafrica, la più profonda del mondo, che raggiunge oltre 4 chilometri sotto la superficie. A queste profondità, i minatori devono combattere con temperature altissime che aumentano rapidamente andando giù. Le pareti di roccia raggiungono i 60°C e l'umidità può superare il 95%, ma vengono utilizzati mitigatori come ghiaccio e la ventilazione per ridurre questo malessere a un livello tollerabile.

Durante la costruzione del ponte di Brooklyn, negli Stati Uniti, molti lavoratori sono morti a causa della "malattia da decompressione" causata dal passaggio da un luogo di alta pressione a un luogo di bassa pressione in un breve lasso di tempo. Questo può produrre bolle di gas azoto nel corpo, che possono essere molto dolorose e talvolta fatali se il cambiamento di pressione avviene troppo rapidamente.

Gli esperti lavoravano al doppio della pressione vista in superficie perché l'aria compressa veniva utilizzata per impedire all'acqua del fiume di entrare nel cantiere. Mentre i "sandhogs" (questo il nome dei minatori urbani all'epoca) scavavano più a fondo, sperimentarono un peggioramento dei sintomi tra cui paralisi muscolare, discorsi confusi, dolori articolari e crampi allo stomaco.

Tuttavia, sembra che il barotrauma sia una minaccia più considerevole per le persone che lavorano in aria compressa piuttosto che per i minatori. Quindi, mentre si ci potrebbe sentire un po' strani scendendo nella miniera di ferro di Kiruna, le possibilità di subire un infortunio significativo sono piuttosto esigue.