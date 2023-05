Se andate negli USA, in questo stato vi servirà una VPN per PornHub

Altra tegola per Pornhub dopo il blocco del suo canale YouTube, che si è trovato a dover fare i conti con una nuova stretta sui siti per adulti negli USA.

In particolare, si fa riferimento a una legge che entrerà in vigore mercoledì nello Utah e relativa alla verifica dell'età per i fruitori dei suddetti servizi, impedendone l'accesso agli utenti di età inferiore ai 18 anni.

Tuttavia, il gruppo MindGeek, che controlla tra gli altri anche Pornhub, ha deciso di bloccare del tutto l'accesso nello stato occidentale mostrando invece agli utenti una pagina in cui il colosso dell'intrattenimento per adulti esprime la propria posizione in merito alla nuova regolamentazione che, per inciso, è passata con il supporto di entrambi i poli ed è stata firmata dal Governatore Spencer Cox a marzo 2023.

Come spiega nel suo comunicato pubblico, letto in video da un performer del suo circuito, questa legge potrebbe dirottare gli utenti "verso siti con meno misure di sicurezza" oltre a manifestare dissenso nei confronti della misura poiché "se sicurezza e collaborazione sono al primo posto nella nostra filosofia, [riteniamo che] esibire la vostra carta d'identità ogni volta che volete visitare un sito per adulti non è la soluzione più efficace per proteggere gli utenti e, infatti, potrebbe mettere a rischio la vostra privacy e quella dei vostri figli".

Sempre a proposito di dati personali, ricordiamo che giusto qualche giorno fa ChatGPT è tornato in Italia dopo aver raggiunto uno storico accordo con il nostro Garante per la Privacy.