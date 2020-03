Andrea Bocelli ospite di Chiara Ferragni e Fedez oggi pomeriggio alle 18 su Instagram

Dopo il concerto con Francesca Michielin tenuto ieri pomeriggio su Instagram alle 18, continuano le iniziative dei Ferragnez per tenere compagnia tutte le persone che in questi giorni sono costrette a restare a casa a causa della pandemia di Coronavirus.

I due influencer hanno annunciato infatti poco fa che, nel classico appuntamento delle 18, a cantare con Fedez ci sarà il tenore e cantante italiano Andrea Bocelli. Lartista di Lajatico promuoverà anche la propria raccolta fondi per l'ospedale di Camerino, che è a quota 29.707 Euro ed è sponsorizzata dall'Andrea Bocelli Foundation, la fondazione filantropica da lui diretta. La ABF ha scelto di sostenere il Covid Hospital di Camerino,una comunità nella quale è stato avviato un progetto di ricostruzione post sisma per 2016. L'obiettivo è raccogliere fondi utili all'acquisto di materiali sanitario come respiratori e monitor.

Fedez e Chiara Ferragni già da una decina di giorni hanno dato il via ad una raccolta fondi per il Coronavirus, che nel momento in cui stiamo scrivendo ha superato i 4 milioni e 300 mila Euro. La somma sarà utilizzata per attivare una nuova terapia intensiva presso l'Ospedale San Raffaele di Milano. I lavori sono già iniziati e secondo quanto affermato venerdì dovrebbero partire i lavori di collaudo.