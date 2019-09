Android 10 aggiorna la lista degli smartphone: ecco Xiaomi ed Essential

Android 10 è finalmente disponibile e inizia a vedersi anche nei primi smartphone di terze parti, oltre ovviamente alla classica gamma Pixel di Google. Questa volta i produttori più veloci sono stati Xiaomi ed Essential, che hanno già avviato la prima fase di rollout dell'aggiornamento ad Android 10.

In particolare, Essential, che ricordiamo essere la società di Andy Rubin (creatore di Android), ha annunciato tramite il suo profilo Twitter ufficiale che l'aggiornamento ad Android 10 per Essential Phone è già stato rilasciato via OTA in alcuni mercati selezionati. Lo stesso ha fatto Xiaomi che, stando a quanto riportato anche da XDA Developers, sta già aggiornando Redmi K20 Pro all'ultima versione stabile del robottino verde in Cina e India. Vi ricordiamo che la "variante italiana" di K20 Pro si chiama Mi 9T Pro. Al momento non abbiamo dettagli in merito alle tempistiche di aggiornamento di questo modello, ma, visto che il rollout è partito all'estero, possiamo aspettarci che l'update non tarderà ad arrivare anche da noi.

OnePlus ha invece deciso di rilasciare l'Open Beta 1 di Android 10 su OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro. Si tratta quindi di una versione non ancora definitiva, ma l'azienda ha voluto comunque dare l'opportunità ai suoi clienti di provare l'ultima major release del robottino verde.

Nel frattempo, alcuni possessori di smartphone Pixel hanno già segnalato i primi problemi con Android 10. Altri sono invece dispiaciuti per la scomparsa del tasto Indietro dalle gesture.