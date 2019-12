Android 10 arriva su Galaxy Note 10 e Note 10+: al via la distribuzione

Samsung ha ufficialmente dato il via alla distribuzione pubblica di Android 10 sui Galaxy Note 10 e Note 10+. I due smartphone in queste ore stanno ricevendo non solo l'ultimo aggiornamento di Google, ma anche One UI 2.0, l'interfaccia grafica proprietaria che si basa proprio sull'OS.

La notizia è stata riportata dai colleghi di SamMobile, i quali osservano come il lancio pubblico arrivi a sorpresa con un mese di anticipo rispetto alla timeline di Samsung, che aveva promesso il rilascio nel mese di Gennaio.

Le prime segnalazioni arrivano dalla Germania, il paese da cui è partito l'aggiornamento, ma probabilmente prima di Natale dovrebbe arrivare anche in altri mercati. Alcune informazioni raccolte però sottolineano che la disponibilità è limitata solo a coloro che hanno preso parte al programma Beta.

Come mostrato da alcuni screenshot, il pacchetto è piuttosto leggero e pesa poco più di 144 megabyte, e può essere scaricato via OTA direttamente dal menù impostazioni.

La versione del sistema operativo porta il codice identificativo N97 FXXU1BSL7, e nelle prossime ore dovrebbero essere disponibili i link per effettuare il download anche senza passare per il menù. Aggiorneremo la notizia non appena saranno pubblicati.