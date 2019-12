Android 10 arriva sui Sony Xperia 1 ed Xperia 5: via all'aggiornamento

Come ampiamente preannunciato qualche mese fa, Sony ha ufficialmente dato il via alla distribuzione di Android 10 su Xperia 1 ed Xperia 5. La notizia è stata riportata dai colleghi di PiunikaWeb, secondo cui l'aggiornamento sta arrivando sotto forma della versione 55.1.A.0.748.

Interessante anche notare come la distribuzione sia in corso a livello mondiale e non in qualche nazione specifica, come avvenuto in passato, ecco perchè ai possessori dei dispositivi è consigliato un check per verificare se sia già possibile effettuare il download.

Il pacchetto, che sicuramente non sarà leggero a livello di dimensioni come gli aggiornamenti cumulativi, include tutte le patch di sicurezza rilasciate fino a Novembre, a cui si aggiungono le novità introdotte da Google con Android 10. Non sono presenti nell'aggiornamento i fix di sicurezza di Dicembre, che con ogni probabilità saranno disponibili solo successivamente.

Sony ancora una volta si conferma una delle società più attive da questo punto di vista ed è nota per aver aggiornato tempestivamente i propri dispositivi.

Fateci sapere tramite i commenti se anche voi avete ricevuto la notifica di disponibilità dell'aggiornamento o se non siete tra i fortunati utenti.

Per tutte le informazioni del caso vi rimandiamo alla nostra recensione del Sony Xperia 1, il top di gamma 2019 di Sony.