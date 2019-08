Android 10: confermata la data di uscita, quali sono gli smartphone compatibili?

Sembra proprio che Google abbia confermato, forse involontariamente, la data di uscita di Android 10 (questo il vero nome di Android Q). Non mancano anche diversi dettagli in merito alla probabile lista dei dispositivi compatibili e quindi cogliamo l'occasione per fare il punto della situazione in merito all'arrivo della prossima major release.

I colleghi di PhoneArena hanno contattato il supporto di Google chiedendo delucidazioni in merito all'arrivo di Android 10 e, a sorpresa, hanno ottenuto una risposta chiara, nonostante la data di uscita del prossimo grande aggiornamento del robottino verde non sia ancora stata svelata in pompa magna dalla società californiana. Ebbene, stando al team di supporto di Google, Android 10 uscirà il prossimo 3 settembre 2019, ovvero tra poco più di una settimana. L'informazione è stata confermata da due operatori distinti e quindi sembrano esserci ben pochi dubbi.

L'arrivo di Android 10 sembra quindi essere dietro l'angolo, ma quali saranno i dispositivi compatibili? Quel che è certo è che i dispositivi Pixel saranno tra i primi a ottenere l'aggiornamento. I possessori di Pixel 3/3L/3a/3a XL/2/2 XL possono quindi dormire sonni tranquilli. Per il resto, sono praticamente certi anche gli smartphone che supportano le versioni Beta di Android 10, come Asus ZenFone 5Z, Essential Phone PH-1, Huawei Mate 20 Pro, LG G8 ThinQ, Nokia 8.1, OnePlus 6T, OPPO Reno, Realme 3 Pro, Sony XPERIA XZ3, Techno Spark 3 Pro, Vivo X27, Nex S, Nex A, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi Mix 3 5G. Probabilmente anche i possessori di dispositivi dei maggiori brand, come Samsung, possono stare tranquilli. Non ci resta che attendere qualche giorno per ulteriori informazioni.