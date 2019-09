Android 10 è disponibile: lista degli smartphone compatibili e tutti i dettagli

Google ha finalmente rilasciato ufficialmente la build stabile di Android 10, l'ultima major release del sistema operativo mobile dell'azienda di Mountain View. Le novità sono piuttosto interessanti e i produttori si stanno già adoperando per aggiornare i propri smartphone.

Google ha anche pubblicato sul suo blog un articolo in cui spiega le principali novità introdotte da Android 10 (in inglese). In particolare, la nuova versione del sistema operativo si focalizza sul rendere Android più semplice da utilizzare e bello da vedere. Per questo motivo, viene ufficialmente introdotto il Dark Theme e sono state implementate delle nuove gesture per la navigazione. Non manca anche una funzionalità, chiamata Live Caption, in grado di generare automaticamente i sottotitoli dei video. Per il resto, ci sono molte altre novità a livello di privacy e di gestione del tempo passato davanti allo smartphone.

Android 10 è quindi finalmente arrivato, ma quali sono i dispositivi compatibili? I dispositivi Pixel sono i primi a ottenere l'aggiornamento. La società californiana ha deciso di aggiornare questi smartphone dalla prima all'ultima generazione. I possessori di uno smartphone della gamma Pixel possono quindi già scaricare le Factory Image e i file OTA dal sito ufficiale di Google.



Per il resto, al momento attuale Google non ha ancora rilasciato una lista precisa, ma possiamo basarci sulle precedenti informazioni in nostro possesso. Sono praticamente certi gli smartphone che supportano le versioni Beta di Android 10, come Asus ZenFone 5Z, Essential Phone PH-1, Huawei Mate 20 Pro, LG G8 ThinQ, Nokia 8.1, OnePlus 6T, OPPO Reno, Realme 3 Pro, Sony XPERIA XZ3, Techno Spark 3 Pro, Vivo X27, Nex S, Nex A, Xiaomi Mi 9 e Xiaomi Mi Mix 3 5G. Probabilmente anche i possessori di dispositivi dei maggiori brand, come Samsung, possono stare tranquilli.

Per maggiori informazioni su Android 10, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Google (in inglese).