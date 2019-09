Android 10 parte col piede sbagliato: Pixel bloccati per ore in fase di avvio

Google ha rilasciato la versione finale di Android 10, la tanto attesa major release del sistema operativo del robottino verde. I primi dispositivi a ricevere l'aggiornamento sono stati i Pixel, ovvero gli smartphone dell'azienda di Mountain View, ma purtroppo sembra che qualcosa non abbia funzionato.

Infatti, stando anche a quanto riportato da PhoneArena, alcuni utenti hanno riscontrato un problema abbastanza fastidioso mentre cercavano di installare Android 10 sul proprio Google Pixel. In particolare, sono state molte le segnalazioni sul forum di supporto di Google che descrivono smartphone bloccati per decine di minuti nella schermata di avvio. In alcuni casi, sembra che ci siano volute sei ore (sì, sei ore) prima che il dispositivo si sbloccasse. Insomma, a quanto pare c'è qualche problema con i tempi di installazione.

Non sembrano esserci stati problemi con i dati contenuti all'interno dei Pixel: semplicemente gli utenti devono aspettare tempi spropositati prima di poter tornare a utilizzare il proprio smartphone. Una situazione alquanto bizzarra, su cui Google non si è ancora pronunciata in merito alle cause che stanno provocando questo problema.

C'è da dire, però, che ci sono anche utenti che sono riusciti a installare Android 10 sul proprio Pixel senza alcun tipo di problema, ma capite bene che a questo punto sembra trattarsi di fortuna.