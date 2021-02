Android, 10 milioni di utenti infettati da malware tramite app scanner di codici QR

Dopo il malware “Oscorp” scoperto da CERT-AgID e che ha infettato diversi smartphone Android, la società di sicurezza Malwarebytes ha riferito, in seguito a un’analisi avviata ancora a dicembre, di avere scoperto un malware contenuto all’interno di un’applicazione che funge da scanner di codici a barre e codici QR.

L’app in questione si chiama Barcode Scanner e risulta essere stata installata oltre 10 milioni di volte, secondo la pagina ufficiale del Google Play Store. Le prime segnalazioni sarebbero giunte proprio nel forum degli utenti Malwarebytes, i quali hanno dichiarato di avere notato la presenza di parecchie pubblicità invasive dopo un aggiornamento dell’applicazione. Un esempio è stato catturato in video e pubblicato nel blog ufficiale della società, così da mostrare l’effettivo funzionamento dell’adware all’utenza.

L’update rilasciato il 4 dicembre 2020, in seguito alle analisi degli esperti, ha permesso di scoprire che tutto è partito dall’SDK pubblicitario usato dagli sviluppatori dell’app per introdurre qualche pubblicità in-app normalmente non invasiva. Il cambiamento del codice di tale SDK, e non quindi a causa del lavoro di chi ha rilasciato il prodotto nel Play Store, ha visto l’aggiunta di codice dannoso non presente nella versione precedente e nascosto particolarmente bene dai controlli della piattaforma di Big G.

Barcode Scanner, dunque, è stata ufficialmente rimossa dal negozio di applicazioni ma rimane ancora installata in tantissimi smartphone Android. Se l’avete scaricata anche voi, il consiglio è ovviamente quello di disinstallarla subito.

Intanto gli sviluppatori del colosso di Mountain View starebbero lavorando per modificare la schermata delle impostazioni del Google Play Store, introducendo nuove sezioni e cambiando leggermente la struttura dei menu.