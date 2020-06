Android 11 Beta è disponibile: la nostra prova e come installarlo - Aggiornata

Completamente a sorpresa, dopo aver rinviato tutto a causa delle proteste in USA, Google ha deciso di rilasciare senza troppi preavvisi la prima versione Beta di Android 11.

Cosa cambia dalle Developer Preview

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge, il colosso di Mountain View ha reso disponibile l'update a partire dalla serata di oggi 10 giugno 2020. Insomma, dopo quattro Developer Preview, destinate principalmente agli sviluppatori e agli "smanettoni" più accaniti, siamo ufficialmente entrati nella fase di test che conta, ovvero quella che consente un po' a tutti i possessori degli smartphone Pixel (dai Pixel 2 in su) di mettere le mani su una versione relativamente "stabile" di Android. Essenzialmente, si tratta di una build utilizzabile a livello quotidiano.

Come installare la prima Beta di Android 11

Visto che in precedenza non si trattava di build "stabili", Google aveva consentito alle persone di installare le Developer Preview tramite "flash" delle factory image/OTA, mentre adesso la procedura viene semplificata per dare modo un po' a tutti di provare la versione Beta di Android 11. Per questo motivo, vale la pena descrivere il nuovo metodo per installare questa versione. Di seguito trovate le istruzioni (dovete ovviamente avere uno smartphone Pixel compatibile, da Pixel 2 in su).

Collegatevi al sito ufficiale del programma Beta di Android dal vostro dispositivo; Premete sul pulsante "Accedi"; Effettuate il login con il vostro account Google; Premete sul tasto "Visualizza i tuoi dispositivi idonei". Il portale vi farà sapere se il vostro dispositivo è compatibile con Android 11 Beta; In caso affermativo, in fondo alla pagina troverete il vostro dispositivo compatibile e vi basterà premere sull'apposito pulsante per effettuare la registrazione al programma Beta; A questo punto, dovreste ricevere una notifica che vi informa della disponibilità dell'aggiornamento oppure vi basta recarvi nel percorso Impostazioni > Sistema > Avanzate > Aggiornamento di sistema ed effettuare un controllo manuale. Perfetto, ora non vi resta che premere sul pulsante "Scarica e installa" e attendere che il sistema completi l'operazione.

Ovviamente, se, come nel nostro caso, siete tra coloro che hanno già provato le Developer Preview, il vostro dispositivo è già registrato al programma Beta, quindi vi basta semplicemente cercare l'update dalle impostazioni.

Le principali novità di Android 11 Beta 1

Riportiamo di seguito le principali novità che abbiamo riscontrato dopo aver analizzato un po' la prima Beta di Android 11 utilizzando il nostro fidato Google Pixel 3a.

Le app suggerite . Non appena abbiamo avviato lo smartphone dopo aver effettuato l'update, è subito comparso un messaggio che ci ha illustrato la possibilità di visualizzare le app suggerite nella parte inferiore della schermata Home. Attivando questa possibilità, il sistema mette in evidenza i software più utilizzati e consente di accedervi rapidamente. Ovviamente, i "suggerimenti" variano in base alla routine;

. Non appena abbiamo avviato lo smartphone dopo aver effettuato l'update, è subito comparso un messaggio che ci ha illustrato la possibilità di visualizzare le app suggerite nella parte inferiore della schermata Home. Attivando questa possibilità, il sistema mette in evidenza i software più utilizzati e consente di accedervi rapidamente. Ovviamente, i "suggerimenti" variano in base alla routine; La priorità e la suddivisione delle notifiche . Un altro aspetto molto interessante è il nuovo metodo con cui vengono visualizzate le notifiche. Infatti, le chat vengono spostate nel riquadro "Conversazioni", che viene messo in evidenza rispetto agli altri avvisi. Inoltre, tenendo premuto su una notifica e premendo sulla voce "Priorità", è possibile far apparire una determinata chat in alto nella sezione "Conversazioni". Inoltre, le notifiche segnate come prioritarie mostrano l'immagine profilo nella schermata di blocco e possono interrompere la modalità "Non disturbare";

. Un altro aspetto molto interessante è il nuovo metodo con cui vengono visualizzate le notifiche. Infatti, le chat vengono spostate nel riquadro "Conversazioni", che viene messo in evidenza rispetto agli altri avvisi. Inoltre, tenendo premuto su una notifica e premendo sulla voce "Priorità", è possibile far apparire una determinata chat in alto nella sezione "Conversazioni". Inoltre, le notifiche segnate come prioritarie mostrano l'immagine profilo nella schermata di blocco e possono interrompere la modalità "Non disturbare"; È stata modificata la schermata di spegnimento/riavvio . Infatti, come era già stato preventivato da alcuni leak, Google ha introdotto dei "controlli aggiuntivi" all'interno di questa pagina, focalizzandosi sulla possibilità di controllare i dispositivi iOT. Non siamo riusciti ad apprezzare la possibilità con questa build, ma sicuramente si tratta di una funzionalità che farà felici gli amanti della "casa domotica";

. Infatti, come era già stato preventivato da alcuni leak, Google ha introdotto dei "controlli aggiuntivi" all'interno di questa pagina, focalizzandosi sulla possibilità di controllare i dispositivi iOT. Non siamo riusciti ad apprezzare la possibilità con questa build, ma sicuramente si tratta di una funzionalità che farà felici gli amanti della "casa domotica"; Player dei contenuti multimediali nella tendina delle notifiche. Per attivare questa funzionalità, bisogna recarsi nelle opzioni sviluppatore e abilitando l'opzione "Media Resumption".

Queste sono le principali novità che siamo riusciti a trovare, ma ovviamente ce ne sono molte altre, comprese quelle che avevamo già visto con le varie Developer Preview. A tal proposito, se vi siete persi le nostre analisi di quelle build, le potete ritrovare tutte nella scheda dedicata ad Android 11. Per tutti i dettagli sulle novità introdotte dalla prima Beta di Android 11, vi rimandiamo al blog ufficiale di Google (in inglese).



Aggiornamento ore 21:58 10/06/2020: Abbiamo aggiornato l'articolo con indicazioni e screenshot relativi alle principali novità che abbiamo scovato durante la nostra prova.