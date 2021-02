Android 11, blocco per il sideload della Google Camera: tutti i dettagli

Google è solita rilasciare degli update esclusivi relativi agli smartphone Pixel. Tra questi ci sono quelli relativi ad alcune applicazioni sviluppate internamente, dalla "Google Camera" fino all'app "Recorder". Nel corso degli anni, gli utenti più "smanettoni" hanno trovato dei metodi per effettuare il sideload di queste app, ma ci sono novità.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Android Police e XDA Developers, in seguito all'arrivo sul mercato degli ultimi dispositivi della gamma Pixel, ovvero Pixel 5 e Pixel 4a 5G (che da noi non sono mai approdati in via ufficiale), l'azienda di Mountain View ha aggiornato le proprie app first-party. Questo update sembra aver causato qualche "grattacapo" agli utenti che volevano effettuare il sideload delle ultime versioni di Google Camera e Recorder, dato che provandoci si sono trovati dinanzi a un messaggio di errore.

Qualcuno è già riuscito a trovare un workaround, ma la situazione ha attirato l'interesse degli appassionati, che si stanno chiedendo se il blocco sia messo in atto intenzionalmente da parte di Google o meno. Ebbene, stando alle ricostruzioni degli utenti, il motivo dietro al messaggio di errore sarebbe da ricercarsi in una verifica dell'integrità delle app presente su Android 11. In parole povere, a quanto pare è stato aggiunta un'altra misura di sicurezza, che confronta i dati dell'app coinvolta nel sideload con quelli del software presente sul Play Store.

Questa "modifica" potrebbe essere stata messa in atto per evitare che gli utenti installano versioni sbagliate delle app. In ogni caso, non è chiaro se in futuro il workaround attualmente trovato dagli appassionati funzionerà ancora, dato che quest'ultimo si basa su "vecchie" versioni dell'app Google Play services. In parole povere, tra un po' di tempo potrebbe non essere più possibile effettuare il sideload degli aggiornamenti delle app coinvolte.