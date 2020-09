Android 11 è disponibile in versione stabile: lista smartphone compatibili

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e ArsTechnica , l'azienda di Mountain View ha reso disponibile la tanto attesa release finale. Tra l'altro, al contrario di quanto si possa pensare, Android 11 può essere scaricato già al day one, ovvero oggi 8 settembre 2020, non solo dai possessori di smartphone della gamma Google Pixel, ma anche di altri dispositivi. Tuttavia, in quel caso si tratta di versioni Beta.

Hello, Android 11! 🎉 Learn all about the new features that make staying in touch easier, controlling your connected devices simpler, plus new privacy improvements: https://t.co/qUCmyz37WZ pic.twitter.com/ExkZIXafau — Android (@Android) September 8, 2020

#Android11 is ready to rock!



Mi 10 and Mi 10 Pro will be the first batch Xiaomi devices to receive the update of Android 11. @Android



Check out for more information: https://t.co/RyQkL8EQwt pic.twitter.com/bAKHrS7JX3 — MIUI (@miuirom) September 8, 2020