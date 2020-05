Android 11 DP4: la nostra prova, tra Picture-in-picture e nuove icone

Dopo aver annunciato la diretta streaming dedicata al lancio della prima versione Beta, Google ha rilasciato, un po' a sorpresa, la quarta Developer Preview di Android 11. Come di consueto, l'abbiamo analizzata per mostrarvi le funzionalità a cui sta lavorando l'azienda di Mountain View.

Prima di illustrarvi le principali novità, vi ricordiamo che siamo in una fase preliminare dello sviluppo della prossima versione del sistema operativo del robottino verde. Infatti, la build che abbiamo provato è pensata per gli sviluppatori e per gli appassionati più "smanettoni", che dispongono di uno smartphone dai Google Pixel 2 in su. Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di consultare gli articoli precedenti, dalla prova della DP1 all'analisi della DP2, passando per l'approfondimento delle novità arrivate con la DP3.

Fatta questa dovuta premessa, che serve anche per farvi capire che si tratta di una release preliminare (alcune delle novità "primarie" dovrebbero arrivare al lancio della prima Beta, previsto per il 3 giugno 2020), andiamo a vedere quali sono le principali funzionalità implementate da Google in questa build.

Si può ridimensionare la finestra del Picture-in-picture . Finalmente, dopo anticipazioni e leak provenienti dal codice, BigG ha attivato questa funzionalità sulla DP4 e siamo riusciti a testarla. Per farvi un esempio concreto, ci è bastato aprire una nostra live su Twitch, premere sul pulsante Home e fare tap sulla finestra per incrementare le sue dimensioni. Si può anche trascinare la finestra a partire da un angolo per ingrandirla ulteriormente. Inoltre, è stata aggiunta una 'X' per chiudere l'applicazione direttamente mentre è in PiP. Abbiamo riscontrato diversi bug con questa funzionalità e non è stato molto semplice ingrandire la finestra, ma è interessante il fatto che Google ci stia lavorando;

È stata rimossa la gesture per "recuperare" le app appena chiuse . Durante l'analisi della DP3, vi avevamo parlato della comparsa di una gesture che permetteva, attraverso un semplice swipe, di "recuperare" l'applicazione appena chiusa. Ebbene, Google ha deciso di rimuoverla nella DP4. Questo è un peccato, ma probabilmente la società di Mountain View ha le sue buone ragioni;

Ci sono nuove forme delle icone . Recandosi in Impostazioni > Display > Stili e sfondi e creando un preset personalizzato, è ora possibile scegliere due nuove forme delle icone. Tuttavia, per il momento esse compaiono solamente nell'anteprima e applicandole non succede nulla;

Non si possono più "nascondere" le notifiche permanenti. Nella DP3, Google aveva introdotto la possibilità di "raggruppare" le notifiche delle app attive in background più "insistenti", come il registratore dello schermo, in una comoda sezione "Apps active in background". Purtroppo, questa possibilità non è più disponibile nella DP4.

Per il resto, sono state effettuate delle modifiche minori (come dei fix relativi alla visualizzazione della barra di stato su Pixel 4 e l'introduzione di un "tutorial" per imparare ad utilizzare le gesture). Insomma, l'azienda di Mountain View sta continuando a lavorare su Android 11, introducendo delle nuove possibilità interessanti. Non ci resta che attendere il 3 giugno 2020 per conoscere altre funzionalità che verranno introdotte nella prossima major release del robottino verde.