Android 11 Go è disponibile da oggi, app fino al 20% più veloci

Mentre il rilascio della versione stabile di Android 11 è avvenuto l’8 settembre 2020, portando l’ultimo aggiornamento del sistema operativo di Google su tutti gli smartphone compatibili, nella giornata di oggi è stata lanciata anche l’edizione Go di Android 11 per tutti i dispositivi dalle componenti hardware meno potenti.

Avevamo già parlato a inizio luglio del ruolo di Android Go nel mercato degli smartphone: rimuovendo tutte le animazioni superflue e sfruttando varianti ottimizzati delle app Google e non solo, questa variante dell’OS del robottino verde permetterà agli smartphone con 2GB di RAM o meno di funzionare senza lag o problemi di vario tipo. Le nuove feature presenti su Android 11 saranno disponibili anche nella versione Go e, stando a quanto dichiarato da Google, le applicazioni saranno fino al 20% più veloci.

L’unico problema è che Google non è stata chiarissima riguardo quali dispositivi effettivamente godranno di Android 11 Go: nel blog ufficiale infatti l’azienda ha solo annunciato che prossimamente questo sistema operativo arriverà nei dispositivi con la suddetta quantità di RAM, senza chiarire se l’aggiornamento funzionerà anche su prodotti particolarmente vecchi. Secondo un documento trapelato grazie a XDA Developers, in realtà potrebbero essere soltanto i futuri smartphone Android di fascia bassa a giungere direttamente con Android 11 Go installato.

Nell’attesa di ulteriori conferme da Big G, ecco quali sono invece i dispositivi Samsung che in futuro riceveranno l’aggiornamento ad Android 11.