Android 11, Google vuole fare le cose in grande: live dedicata per la Beta

Dopo aver rilasciato la terza Developer Preview, Google si appresta, come ampiamente preannunciato dalla roadmap ufficiale (che potete vedere in calce alla notizia), a far entrare Android 11 nella sua fase Beta. Tuttavia, sembra proprio che l'azienda di Mountain View voglia fare le cose in grande.

Infatti, stando anche a quanto riportato da The Verge e come scritto dalla stessa Google sul sito ufficiale di Android 11, ci sarà un evento in diretta streaming che decreterà l'avvio della fase Beta della prossima major release del sistema operativo del robottino verde. In particolare, la live partirà alle ore 17:00 italiane del 3 giugno 2020 e andrà avanti fino alle 18:00. Insomma, Google ha intenzione di fare le cose in grande stile, anche per "reagire" come si deve a questo complesso periodo (ricordiamo che la società è stata costretta a cancellare il Google I/O 2020 e che il rilascio della prima versione Beta era previsto per marzo 2020, probabilmente proprio durante la kermesse).

Durante "The Beta Launch Show", questo il nome dato all'evento dall'azienda californiana, verranno svelate, a detta di Google, molte delle novità incluse nella prossima major release del robottino verde. In parole povere, possiamo considerare questa live streaming come una sorta di "primo sostituto" all'edizione 2020 del Google I/O (potrebbero esserci altri eventi per i nuovi dispositivi). Ovviamente non è la stessa cosa, ma perlomeno gli appassionati di tutto il mondo sanno dove rivolgere il proprio sguardo per conoscere tutto ciò che c'è da sapere su Android 11.

Tra l'altro, l'azienda di Mountain View ha pubblicato un trailer dedicato all'evento (che potete vedere tramite il player presente qui sopra).