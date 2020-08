Android 11 è imminente: Google rilascia l'ultima versione Beta

Siamo oramai agli sgoccioli per quanto riguarda Android 11. Infatti, nella giornata odierna è stata resa disponibile l'ultima versione preliminare.

In particolare, stando anche a quanto riportato da TechCrunch, Google ha rilasciato la terza versione Beta della prossima major release del sistema operativo del robottino verde. In parole povere, il progetto Android 11 sta proseguendo, nonostante tutto, senza troppi intoppi. Infatti, come potete vedere sul sito ufficiale di Google dedicato agli sviluppatori, la tempistiche che l'azienda di Mountain View si era prefissata di rispettare prevedevano il rilascio della terza Beta dell'OS proprio in questo periodo.

Per chi non lo sapesse, questo è l'ultimo passaggio prima della release definitiva, prevista per il Q3 di quest'anno. Come potete immaginare, non ci sono particolari novità introdotte con la Beta 3 di Android 11, visto che si tratta di una build che va un po' a "ripulire", tramite fix e ottimizzazioni, il sistema operativo. Per il resto, sono state introdotte le API per il contact tracing e ci si è soffermati su tutto ciò che serve agli sviluppatori per arrivare pronti al rilascio finale.

Ovviamente, se siete interessati, potete provare anche l'ultima Beta tramite un dispositivo della gamma Pixel, più precisamente da Pixel 2 in su. Se avete già aderito al programma Beta di Android 11, l'update dovrebbe arrivarvi via OTA. Per tutti gli altri, non resta che attendere ancora un po' di tempo per la release definitiva.

Se volete approfondire l'argomento, vi consigliamo di dare un'occhiata alla scheda dedicata ad Android 11, dove potete trovare vari articoli, tra cui quelli relativi ai test delle precedenti versioni perliminari.