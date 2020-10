Android 11, nuovo bug impedisce alle app di funzionare a schermo intero: come risolvere

Il rilascio di Android 11 a inizio settembre in versione stabile è stata seguita, come ci si poteva aspettare, da molte segnalazioni dei bug scoperti al lancio. Tra questi uno in particolare è stato riportato continuamente negli ultimi giorni sui forum ufficiali, poiché impedirebbe a molti smartphone di visualizzare le app a schermo intero.

La notizia giunge da AndroidPolice che, in realtà, avrebbe raccolto diverse segnalazioni aperte non solo di recente ma anche durante la fase di beta testing del sistema operativo del robottino verde: tale bug, infatti, è già stato fatto presente a Google mesi fa, ma gli sviluppatori non sarebbero stati in grado di replicarlo e dunque hanno optato per la chiusura del ticket.

Ora però, dopo più di un mese dal lancio, il problema sembra sussistere. In cosa consiste esattamente? Quando un’app a schermo intero viene utilizzata da un utente, stato e barra di navigazione rimangono visibili sullo schermo e occupano spazio utilizzato da giochi e app per pulsanti e funzioni. Essendo fastidioso per moltissimi appassionati di gaming su smartphone, specialmente per chi ancora ha un dispositivo con navigazione a tre pulsanti, la pioggia di segnalazioni era inevitabile.

Al momento non c’è ancora una soluzione ufficiale, ma alcuni utenti hanno scoperto che basterebbe chiudere le app e riavviarle per farle funzionare normalmente. Altri però hanno evidenziato che tutto dipenderebbe dall’applicazione in questione e dal dispositivo su cui è installato Android 11; inoltre, essendo un problema presente anche sulla nuova One UI 3.0 di Samsung basata sul medesimo sistema operativo, è praticamente confermato che si tratta di un bug di quest’ultimo e non dello smartphone in sé. Per un fix ufficiale non ci resta che attendere la prossima patch mensile.

Intanto su Reddit e nei forum di supporto sono stati segnalati anche problemi con le app e il multitasking, anch’essi ancora senza fix ufficiale.