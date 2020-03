Android 11 ha una pagina nascosta della versione 4.4 KitKat e un 'Flappy Bird' integrato

Molti di voi si ricorderanno sicuramente della versione 4.4 di Android, ovvero quella denominata KitKat. Lanciata originariamente nel 2013, questa major release del robottino verde diede "vita" a smartphone storici come Nexus 5. Ebbene, dovete sapere che una schermata ben conosciuta dagli appassionati è ancora presente in Android 11.

Infatti, mentre stavamo analizzando nel dettaglio le possibilità offerte dalla prima Developer Preview della prossima major release del sistema operativo mobile di Google, ci siamo imbattuti in un "servizio" chiamato "com.android.system.ui.DessertCase". Sì, si tratta proprio dell'easter egg di Android 4.4 KitKat, ovvero quella schermata a cui si poteva accedere premendo più volte sulla scritta relativa alla versione dell'OS presente nelle impostazioni.

Inoltre, la DP1 di Android 11 implementa anche altri easter egg delle precedenti versioni. Ad esempio, siamo stati in grado di trovare e abilitare l'Icon Quiz di Android 10 (com.android.egg.quares.QuaresActivity) e l'esperienza Marshmallow Land di Android 6.0 Marshmallow (com.android.systemui.egg.MLandActivity, il gioco simile a "Flappy Bird"). Non siamo invece riusciti ad attivare le schermate nascoste delle altre versioni.

In ogni caso, se siete interessati ad accedere a questi easter egg, abbiamo trovato un modo semplice per farlo. Vi basta scaricare l'applicazione "Activity Launcher" dal Play Store, cercare i "servizi" coinvolti e premere su di essi per attivarli. Insomma, Google non ha voluto rimuovere alcune delle schermate che hanno fatto la storia del sistema operativo. Chissà quali easter egg si inventerà l'azienda californiana in futuro.



Per tutti i dettagli del caso in merito alle novità introdotte dalla DP1, vi consigliamo di consultare la nostra prova di Android 11.