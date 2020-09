Android 11, avete problemi con le app e il multitasking? Ecco come risolverli

La nuova versione stabile dell'OS di Google Android 11 è uscita a inizio settembre su moltissimi dispositivi, ma i primi bug più fastidiosi si sono fatti notare solo nelle ultime ore: tantissime persone di conseguenza hanno invaso Reddit, i forum della community degli utenti Pixel e quelli del supporto per Android 11 segnalandoli e chiedendo aiuto.

Stando a quanto visibile nei suddetti canali, uno dei problemi peggiori riguarda il multitasking: una volta che lo si attiva tramite swipe-up per vedere le applicazioni usate di recente, lo smartphone con Android 11 farebbe un flash nero e uno zoom strano prevenendo l’apertura dell’app. Questo bug sarebbe stato segnalato soprattutto da utenti in possesso di dispositivi Google della serie Pixel, dal 2 al più recente 4a, ma a quanto pare sussiste anche in tanti altri telefoni di marchi differenti.

Come se non bastasse, alcuni degli utenti che hanno provato Android 11 in beta hanno fatto notare che il bug è presente sin dalla preview per sviluppatori; nonostante ciò, Google si sarebbe mossa solo nelle ultime ore per sistemarlo una volta per tutte. In attesa dell’aggiornamento ufficiale, l’unico modo per liberarsi momentaneamente del bug è bloccare e sbloccare il dispositivo quando si presenta.

Altro problema invece riguarda l’app integrata della fotocamera, che una volta aggiornato lo smartphone ad Android 11 non salverebbe più le foto scattate o crasherebbe quando l’utente passa alla modalità video, per poi continuare a chiudersi immediatamente appena si apre o mostrare uno schermo nero. Molte persone hanno provato ogni metodo per rimediare (svuotare la cache dell’app, riavviare il telefono, fare un reset di fabbrica o persino tornare ad Android 10) ma nessuno di essi ha avuto successo. Per questo, ora come ora, non risulta disponibile alcun fix non-ufficiale e nemmeno Google avrebbe ancora riconosciuto il problema.

Insomma, non ci resta che attendere novità direttamente da Big G che, intanto, ha annunciato novità per Android 11 TV come il supporto a gamepad di terze parti come quelli di Steam e Nintendo Switch.