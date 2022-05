Android 11 è ancora il robottino più diffuso su smartphone? I dati di Google

I dati di terze parti riguardanti la lenta diffusione di Android 12 sembrerebbero avere trovato conferma anche nei dati ufficiali di Google: il grafico riguardante la quota di mercato delle varie versioni del robottino verde conferma, infatti, che Android 11 è ancora la iterazione più presente sui dispositivi con l’OS di casa Google...o forse no?

La stessa società statunitense, secondo quanto riportato da 9to5Google, ha diffuso i nuovi dati di distribuzione per il 2022, di cui potete vedere il grafico completo in calce alla notizia: i dispositivi con Android 11 e versioni successive ora costituiscono la fetta più grande della torta, seguiti da Android 10 e 9. Ma attenzione: non ci sono ancora dettagli sul tasso di adozione di Android 12. Perché?

La mancanza di statistiche riguardanti ad Android 12 è probabilmente legata al fatto che si tratta di un grafico Android Studio, il quale ha lo scopo di aiutare gli sviluppatori a decidere quali versioni di Android dovrebbero essere supportate. Pertanto, allo stato attuale non è utile sapere la percentuale di utenti su Android 12 o 12L. Insomma, i numeri effettivi utili al confronto delle ultime due versioni di Android ci mancano, impedendoci di effettuare un confronto approfondito tra Android 12 e Android 11. Chissà se a breve Google fornirà al pubblico dati ufficiali in merito.

Proprio in questi giorni, tra l’altro, Android 12 è arrivato su ASUS ZenFone 7.