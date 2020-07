Android 11, ecco il nome in codice della nuova versione

Il team al lavoro su Android 11 ha svelato il nome del dolce che verrà associato al nuovo sistema operativo per dispositivi mobili. Al podcast di All About Android Dave Burke ha rivelato che il soprannome dato ad Android 11 è “Red Velvet Cake”, abbreviato anche in “RVC”.

Citando direttamente Burke, “Tuttavia, se dovessi chiedere a un membro del mio team ‘A cosa stanno lavorando?’ risponderebbero RVC, ovvero Red Velvet Cake”. Inoltre, Burke ha confermato che nell’Android Open Source Project non verranno fatti riferimenti esterni a Red Velvet Cake, usando invece la singola lettera R. Durante il podcast si è parlato anche di altri dettagli di Android 11, tra cui i permessi, le notifiche e altre feature inedite in arrivo.

La rivelazione ha rattristito qualche utente che sperava in un build-up diverso, limitandosi a qualche piccolo teaser per far divertire gli appassionati nella ricerca dell’undicesimo dessert. Questa infatti fino a Android Nougat era una prassi consolidata e molto apprezzata dai fan di Android.

Tra l’altro, Google ha reso nota anche la data di lancio di Android 11 durante lo stream del “Hey Google” Smart Home Summit, in cui si è parlato dei prodotti dedicati alla domotica. Attualmente la seconda beta di Android 11 è disponibile per gli smartphone appartenenti alla gamma Pixel e sta arrivando anche sui dispositivi di altre aziende.