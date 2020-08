Android 11, scoperto l'Easter Egg: controlli smart per far mangiare il gatto!

Dopo avervi parlato su queste pagine del rilascio dell'ultima versione Beta di Android 11, siamo ovviamente corsi a installarla per scoprire qualche eventuale novità "segreta". Ebbene, ci siamo trovati dinanzi a un easter egg particolarmente carino.

Infatti, recandosi nelle impostazioni del dispositivo, accedendo alle "Informazioni sul telefono", premendo sulla voce "Versione di Android" e facendo tap più volte sul numero "11", compare a schermo il logo di Android. Fin qui nulla di strano, dato che questa immagine si era già vista in passato, già a partire dalla prima Developer Preview risalente a inizio 2020.

Tuttavia, da questa terza Beta è possibile, facendo ruotare in un colpo solo il pallino bianco verso sinistra, far comparire sia la scritta "11" in arancione che una piccola emoji di un gatto, che appare in un "messaggio" nella parte bassa dello schermo. Questa potrebbe sembrare una "trovata" fine a sé stessa, ma in realtà quell'emoji sblocca un'altra parte dell'easter egg, come scoperto da 9to5Google.

Infatti, dopo aver portato a termine la succitata procedura, basta tenere premuto il pulsante d'accensione e l'emoji del gatto comparirà nel riquadro "Controllo dei dispositivi". Premendo prima su quest'ultimo e poi su "Cat Controls", si accede alla schermata dei "controlli smart per il gatto". Da qui sono disponibili tre opzioni: "Water bubbler" (per far bere l'animale), "Food bowl" (per dare da mangiare al gatto) e "Toy" (per farlo giocare). Attivando tutte e tre le opzioni e premendo sul tasto "Salva", sarà poi possibile accedere ai "controlli" dalla schermata di "spegnimento".

Più precisamente, basta effettuare uno swipe verso destra sopra "Water bubbler" per riempire fino a 200 ml l'abbeveratoio intelligente per il gatto. Premendo sopra al riquadro "Toy" invece, viene mostrato un messaggio che afferma che l'animale è stato attirato. Infine, un tap sopra "Food bowl" riempie la ciotola di cibo. Non è finita qui: a un certo punto sono iniziate ad arrivare notifiche legate a delle conversazioni con il gatto. Aprendole non succede nulla, c'è una schermata nera, ma abbiamo notato che il gatto ha un numero (che si tratti di un numero univoco che cresce ogni volta che un utente attiva questa funzionalità? Il nostro è il 229esimo, mentre quello di 9to5Google è il 126esimo). Non escludiamo possibili sviluppi con il passare del tempo. Insomma, ancora una volta Google ha dato vita un easter egg originale.