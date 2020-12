Android 11 arriva sul primo smartphone Asus e non è quello che pensate

Sono passati ormai tre mesi dal lancio di Asus Zenfone 7 e 7 Pro ed è curioso come nessuno dei flagship dell'azienda, Rog Phone 3 incluso, abbia ancora ricevuto il tanto agognato aggiornamento ad Android 11. In questo scenario appare ancora più incredibile la notizia che il primo smartphone Asus a ricevere Android 11 sarà Zenfone 6.

Il roll-out è attualmente in corso solo nel mercato taiwanese ed è frutto di una lunghissima fase di sviluppo e beta testing, con le prime closed beta rilasciate ad agosto a uno sparuto gruppo di sviluppatori.

L'aggiornamento che sta venendo distribuito in queste ore porta il numero build alla verisione 18.0610.2011.107 e il changelog ufficiale, tradotto dall'originale, riporta grossolanamente:

Aggiornamento di sistema Android 11 ;

; Esegui il backup dei dati prima di eseguire l'aggiornamento e, se desideri tornare da Android 11 ad Android 10, puoi farlo utilizzando un pacchetto ufficiale ma tutti i tuoi dati verranno eliminati;

Alcuni software di terze parti non sono ancora compatibili con Android 11;

Nuovo design dell'interfaccia ZenUI ;

; L'impostazione di download e installazione automatici degli aggiornamenti di sistema sotto reti WiFi è attivata di default.

Asus non ha comunicato alcun calendario riguardo il rilascio di Android 11 per questo o altri terminali, quindi attualmente non possiamo sapere quando sarà possibile effettuare l'aggiornamento via OTA, ma l'azienda ha dichiarato che questa build non riporta alcun major bug.

Se tutto andrà a buon fine, possiamo comunque ipotizzare un rilascio nelle prossime settimane.

Nell'attesa vi consigliamo il nostro approfondimento su Asus Zenfone 7 Pro dopo tre mesi di utilizzo.