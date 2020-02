Android 11 è ufficialmente arrivato! Disponibile al download la prima DP

Dopo i primi segnali di qualche giorno fa, Android 11 è finalmente arrivato e le prime persone possono già testarlo.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale dedicato agli sviluppatori Android, l'azienda di Mountain View ha reso disponibile al download la prima Developer Preview di Android 11. Per chi non lo sapesse, si tratta di una versione preliminare destinata principalmente agli sviluppatori, che però è scaricabile da chiunque e viene quindi utilizzata anche dagli appassionati per dare un'occhiata al sistema operativo e alle novità introdotte da Google.

Insomma, sicuramente nei prossimi giorni vi faremo sapere tutti i dettagli del caso in merito alla prossima major release di Android, testando a dovere la Developer Preview. Per chi fosse interessato a provare con mano Android 11, al momento gli smartphone supportati sono Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 e Pixel 4 XL.

Siamo quindi nella classica prima fase di test, che, come avviene ormai da parecchio tempo, è destinata ai possessori dei dispositivi realizzati direttamente da Google (o comunque agli sviluppatori che necessitano di utilizzare un emulatore). Stando alla timeline divulgata dall'azienda di Mountain View, il rilascio della versione stabile avverà nel Q3 2020.

Per maggiori dettagli, vi consigliamo di consultare la pagina ufficiale dedicata ad Android 11. Il rilascio della prima Developer Preview è arrivato un po' a sorpresa, quindi al momento non abbiamo ancora dettagli precisi in merito alle novità introdotte, anche se alcune sono state descritte da Google nel blog ufficiale di Android. Vi terremo sicuramente aggiornati in merito. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye Tech!