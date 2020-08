Android 11, utenti infuriati con Google per la rimozione di questa feature

Android 11 è disponibile al pubblico con la seconda beta e piano piano gli utenti che la stanno provando si stanno accorgendo di qualche dettaglio mancante: di recente infatti su Reddit un utente ha chiesto se fosse normale che le copertine degli album non si vedano più quando una canzone è in riproduzione, e un Googler ha confermato questa novità.

Nel tentativo di cambiare e ottimizzare l’esperienza degli utenti con i file media, gli sviluppatori di Google hanno deciso di rimuovere l’anteprima della copertina dell’album dalla schermata di blocco. Questa novità era stata introdotta con Android 9 e poi modificata su Android 10 rendendo l’immagine sfuocata; Android 11 invece la rimuoverà completamente.

Molti utenti si sono lamentati su Reddit con un thread su r/androidapps chiedendo l’utilità di questa scelta: serve a migliorare le prestazioni, porta qualche beneficio poco evidente? A ogni domanda non è giunta alcuna risposta definitiva dagli sviluppatori, anzi sono aumentati i commenti negativi. Ci sono però pareri di altri tester che ritengono giusta questa scelta in quanto permette di vedere gli sfondi da loro impostati. C’è però chi è convinto che sarebbe bastato lasciare la scelta di attivare questa funzione o meno all’utente.

Tra persone d’accordo e in disaccordo, Google potrebbe pur sempre scegliere di modificare ulteriormente questa funzione alla luce del feedback ricevuto, così da rendere Android 11 perfetto per il lancio previsto per l’8 settembre 2020.